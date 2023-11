Microsoft a prezentat primul săi cip pentru inteligenţă artificială, Maia 100, care ar putea concuraj cu cel al Nvidia Al doilea, un cip Cobalt 100 Arm, este destinat sarcinilor generale de calcul si ar putea concura cu procesoarele Intel. Companiile tehnologice bogate in numerar au inceput sa ofere clientilor mai multe optiuni pentru infrastructura cloud pe care o pot folosi pentru a rula aplicatii. Alibaba, Amazon si Google au facut asta de ani de zile. Microsoft, cu un numerar de aproximativ 144 de miliarde de dolari la sfarsitul lunii octombrie, avea o cota de piata de cloud de 21,5% in 2022, fiind doar in urma Amazon, conform unei estimari. Instantele de masini virtuale care ruleaza pe cipurile Cobalt vor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

