Despre unul dintre efectele poluarii abia incepem sa aflam: microplasticul ar putea fi vinovat și de afecțiunile creierului. Fara sa aiba nevoie de condiții speciale, ci pur și simplu in viața de zi cu zi, microplasticul poate patrunde și in creierul uman. Iar acest lucru poate duce la tulburari și boli neurologice, cum ar fi boala Alzheimer, scrie scienceblog.com . Materialele plastice – in special microplasticele – sunt printre cei mai raspandiți poluanți de pe planeta. Le gasim in aer, in apa și in lanțurile alimentare din intreaga lume. In timp ce prevalența microplasticelor in mediu este…