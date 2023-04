Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a fost selectata de NASA pentru a participa la prima misiune de simulare a vieții pe Marte. Irina Anca Șelariu face parte dintr-o echipa de 4 oameni de știința, iar experimentul va incepe in iunie la Centrul Spațial Johnson al Agenției Spațiale Americane, scrie europafm.ro. Anca Șelariu este…

- NASA a numit luni prima femeie și primul afro-american desemnați vreodata ca astronauți intr-un zbor lunar, prezentandu-i ca parte a echipei de patru membri ai lui Artemis II – care va zbura inca de anul viitor cu primul echipaj intr-o calatorie in jurul Lunii, in mai bine de 50 de ani. Christina Koch,…

- NASA și Axiom Space au ținut un eveniment in cadrul caruia a fost prezentat primul prototip al noilor costume pe care le vor purta astronauții ce vor lua parte la misiunile Artemis. Realizate și accesorizate special pentru mediul lunar, costumele au fost aratate la Centrul Spațial Johnson din Houston,…

- Costumele mari, albe, voluminoase, purtate de Neil Armstrong si colegii sai astronauti de la Apollo cu o jumatate de secol in urma sunt demodate. Moda haute couture lunara necesita acum ceva mai potrivit pentru confortul barbatilor si femeilor. NASA a prezentat, miercuri, primul prototip pentru un nou…

- Un filmuleț postat pe rețelele sociale de catre un roman și devenit viral arata unele produse de pe raftul unui magazin LIDL care au pe eticheta marcat un logo cu o vietate ciudata. Cel care a postat filmulețul ne avertiza sa avem grija ca acele produse (era vorba despre diverse tablete de ciocolata)…

- Piloții militari romani vor participa cu patru avioane F-16 la misiunea de poliție aeriana in țarile baltice, in perioada aprilie - iulie 2023. In total, la misiunea sub comanda NATO, va participa un detașament format din aproximativ 100 de militari, informeaza Ministerul Apararii Naționale.