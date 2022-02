Stiri pe aceeasi tema

- LISTA| Aproape 50 de școli din Alba vor primi BANI pentru reducerea și combaterea abandonului școlar. Granturi de pana la 200.000 de euro pe școala Aproape 50 de școli din județul Alba se afla intre unitațile de invațamant declarate eligibile in lista publicata pe site-ul Ministerului Educației, dar…

Programul „Permis pentru viitor", organizat de Fundația pentru Comunitate și susținut de MOL Romania, ofera sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate pentru acoperirea costurilor...

- Bugetul Ministerului Dezvoltarii, suplimentat de Guvern pentru continuarea proiectelor finantate prin PNDL Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cu suma de 100 de milioane de lei pentru continuarea proiectelor finantate prin…

- Federatia Fundatiile Comunitare din Romania si Lidl Romania dau startul la programul national de finantare „Fondul pentru un viitor mai bun in comunitati” in 5 orase din tara, printre care si Lugoj. Aflat la editia a III-a, programul national ofera finantari nerambursabile in valoare totala de peste…

- Stelian Ion, fost ministru al Justiției, i-a atras atenția miercuri, in Comisia juridica, lui Catalin Predoiu ca nu a vorbit despre SIIJ, deși in programul de guvernare și-a luat angajamentul de a o desființa anul viitor, inlocuind-o cu alta structura. „Aceeași Marie cu alta palarie”, a punctat Stelian…

- Federația Fundațiile Comunitare din Romania și Lidl Romania dau startul la programul național de finanțare „Fondul pentru un viitor mai bun in comunitați” in 5 noi orașe din țara, printre care și Craiova. Aflat la ediția a III-a, programul ofera finanțari nerambursabile in valoare totala de peste 1.225.000…

- Fundatia Comunitara Timișoara pregatește un nou program de finanțare care are ca scop identificarea provocarilor locale generate de mobilitatea urbana și gasirea de soluții. Fondul „Era Zero” se va adresa studenților și specialiștilor din domenii diverse. Momentan, trebuie doar sa completați un formular!

- Echipa StartUp Covasna demareaza inscrierile pentru tinerii din categoria NEETs interesați de inființarea unei afaceri cu fonduri nerambursabile. Noul apel se adreseaza tinerilor cu varsta cuprinsa intre 18 și 29 de ani, șomeri, care nu sunt in invațamant sau formare. Proiectul Susținerea antreprenoriatului…