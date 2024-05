Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 27 mai a.c., a avut loc la sediul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse o intalnire hibrid intre ministrul Natalia-Elena Intotero, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, secretarul de stat Rareș-Petru

- Dupa aproape cinci luni de cand a fost sistat, Programul national pentru cresterea natalitatii, unul dintre cele mai importante programe derulate de Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, prin care romanii care sufera de infertilitate su

- Haideți sa cladim impreuna o familie in care sa discuta sincer TOT Adevarul Despre Droguri! Va invitam sa participați, miercuri, 24 aprilie, ora 14.00, Sala de Spectacole – CCS Craiova, la evenimentul „FARA BARIERE – Tot adevarul despre droguri”. O campanie de conștientizare, privind tot adevarul…

- Caravana „Fara bariere – TOT adevarul despre droguri” a ajuns in Bacau, in cadrul proiectului Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, iar Sala Teatrului de Vara a fost neincapatoare in fața valului de elevi și studenți, alaturi de parinți și profesori, dornici sa afle mai multe despre…

- Sindicaliștii din Sport și Tineret, salariații unitaților subordonate Agenției Naționale pentru Sport și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse: Cluburi sportive, Direcții județene pentru Sport și Tineret, Case de Cultura ale Studenților, Federații Sportive Naționale și ...

- Sindicalistii din Sport si Tineret, salariatii unitatilor subordonate Agentiei Nationale pentru Sport si Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse: cluburi sportive, Directii judetene pentru Sport si Tineret, Case de Cultura ale Studentilor si Complexuri Sportive Nationale, au continuat…

- Sindicalistii din Sport si Tineret, salariatii unitatilor subordonate Agentiei Nationale pentru Sport si Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse: cluburi sportive, Directii judetene pentru Sport si Tineret, Case de Cultura ale Studentilor si Complexuri Sportive Nationale, au inceput,…

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse anunța ca incepe creditarea celor doua programe guvernamentale StudentInvest și Family Start, prin care se pot obține credite cu dobanzi și comisioane subvenționate de stat de maxim 75.000 de lei, re