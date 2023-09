Stiri pe aceeasi tema

- Micii romanești au aparut in cel mai neașteptat loc, chiar in restaurantul de lux aflat in varful Hotelului Trump din Chicago, deținut de fostul președinte american Donald Trump. Astfel, mititeii stau la loc de cinste pe langa preparate ca și Filet Mignon, paste cu cerneala de sepie sau homar.Micii…

- Un fermier chinez ajuns de la țara la oraș și-a adus și vacile in apartamentul sau de la etajul cinci al unui bloc. Momentul in care 7 viței sunt filmați in balconul apartamentului a devenit viral pe rețele de socializare din China. Videoclipul a fost distribuit pe platforma Douyin, varianta chineza…

- American Airlines a impus o interdicție unui tanar in varsta de 17 ani, restricționandu-i dreptul de a calatori cu aeronavele companiei timp de 3 ani. Motivul: tanarul a folosit un truc pentru a obține tarife mai reduse la calatorii. Conform dezvaluirilor tatalui sau, adolescentul a incercat sa utilizeze…

- Dacia 1300, Dacia Martini și doua mașini ARO. Sunt doar cateva dintre bijuteriile pe patru roți cu care se mandrește Eduard Palaghița. „Mi-am dorit sa am ceva care sa imi aduca aminte de copilarie, cand am copilarit in Romania. Mama, bunica, au avut Dacie, 86 de mașini pe strada erau Dacii” spune romanul…

