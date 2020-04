Micii producatori, activi in online: Carnea, laptele sau branza proaspata sunt acum doar la un click distanta Daca zilele trecute cautam online surse de legume, fructe si verdeturi, astazi vrem sa completam lista de cumparaturi si cu alte cateva produse romanesti.



Micii producatori de carne, lapte sau branza s-au mutat si ei online, asa ca acum e mai simplu sa ajungi la sursa, daca oferta din hipermarket nu te multumeste.



Obor21



Cooperativa taraneasca cu livrare Obor21 se prezinta drept oborul digital al Romaniei. Aici poti gasi carne proaspata de manzat, miel, oaie, berbecut sau capra, "crescute natural, ca pe vremuri, in satele din Nordul Moldovei".



Ei promit…

Sursa articol si foto: business24.ro

