Micii artisti ai judetului Vaslui au evoluat ieri pe scena din Mamaia!

- NU UITATI SA VA UITATI! Scoala de canto „Soul Music Art” din Barlad, care a debutat aseara la Festivalul National de muzica usoara „Mamaia Copiilor” 2018, va prezenta in aceasta seara de la orele 20.00, Grupa 2/ 7-9 ani, Ciobanu Stefania Ana-Maria – 8 ani din Tutova, Ifrim Anicai Miruna – 7 ani din…

- Desi parea doar o formalitate, dosarul in care barbatul din Barlad care a solicitat sa-i fie anulat certificatul de deces, pentru ca este cat se poate de viu, nu a fost inca finalizat. Judecatorii au anuntat ca au nevoie de doua saptamani de timp de gandire. Separat, pe rolul instantei a fost disjuns…

- Un sofer in varsta 66 de ani a murit, joi, dupa ce s-a rasturnat cu masina in afara carosabilului, pe DE 581, in localitatea Sarbi, pentru scoaterea victimei dintre fiarele contorsionate fiind necesara interventia unui echipaj de descarcerare, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al…

- SUCCES Toata lumea din judetul Vaslui trebuie sa stea cu ochii pe televizor maine seara, pe 16 iunie! La emisiunea Next Star, de la postul national de televiziune Antena 1, va evolua Luca Bogdan Mastacan, de 9 ani, elev al Scolii de Canto “Soul Music Art” din Barlad. Reamintim ca aceasta scoala de talente…

- Dintre cele zece unitați de invațamant din Barlad, Vaslui, Perieni, Puiești și Zorleni care au participat la programul național de educație de mediu „Patrula de Reciclare”, doua au fost premiate. Este vorba despre Școala „George Tutoveanu” Barlad și Școala „Mihai Eminescu” Vaslui, aceleași ca la ediția…

- INVESTITIE… In maxim doua luni de zile, in fosta policlinica, din dealul Copoului, va functiona un centru de transfuzii, subordonat Centrului Judetean de Transfuzii de la Barlad. Prefectul judetului, Eduard Popica, a avut ieri mai multe intalniri cu institutiile care se implica in deschiderea acestui…

- TALENTATI SI PREMIATI…Elevii profesorului de canto Dragos Gheorghiu, de la Scoala de Canto „Soul Music Art” din Barlad au dat lovitura la Festivalul International „Marul de Aur”, cucerind Marele Trofeu, prin Razvan Popa, de 11 ani, din Barlad. Pe langa Grand Prix-ul „Marul de Aur”, alti trei elevi s-au…