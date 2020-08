Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, fostul președinte al Statelor Unite a celebrat cea de-a 44-a aniversare! Printre primele persoane care le-a reamintit internauților ca Barack Obama iși celebreaza ziua de naștere a fost nimeni alta decit soția lui, Michelle Obama. Aceasta a distribuit o fotografie de familie pe pagina sa de Instagram…

- Maria Basescu a fost surprinsa de Click! la cumparaturi in Ikea, achiziționand cateva produse pe care le-a incarcat ulterior in portbagaj. Purtand masca de protecție, fosta prima doamna a Romaniei a fost vazuta cu cateva ornamente florale in mana. Deși a fost insoțita de șofer la cumparaturi,…

- Fostul presedinte american Barack Obama va fi invitatul primului episod al noului podcast gazduit de Michelle Obama, a anuntat vineri pe Twitter fosta prima-doamna, inainte de lansarea emisiunii, pe 29 iulie, informeaza AFP. Pentru primul sau sezon, ''The Michelle Obama Podcast'',…

- Dupa „achiziția” celui mai mare podcast din lume, al lui Joe Roegan, Spotify a mai dat o lovitura. De data asta este vorba de Michelle Obama, fosta „Prima Doamna” de la Casa Alba. Aceasta va avea un podcast saptamanal, disponibil exclusiv pe Spotify, in care, conform spuselor din anunț, va avea, in…

- Statele Unite ale Americii si Federatia Rusa vor purta negocieri cu privire la controlul armelor pe data de 22 iunie, la Viena, cu cateva luni inainte de expirarea Tratatului privind armele strategice nucleare (START), informeaza marti dpa. Ultimul tratat important intre SUA si Rusia privind…

- „Daca va este frica, sunteți confuzi sau furioși, ori pur și simplu va simțiți copleșiți, sa știți ca nu sunteți singuri. Și eu simt toate astea. Toți le simțim”, a spus fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, intr-un discurs catre absolvenții din acest an, in cadrul Dear Class of 2020…

- Barack Obama a salutat miercuri „schimbarea de mentalitate” la americanii care manifesteaza impotriva rasismului si violentelor politiei. Fostul presedinte al Statelor Unite crede ca acest lucru ar putea conduce la reforme la nivel national, potrivit The New York Times . Predecesorul lui Donald Trump…

- Fostul presedinte american Barack Obama a declarat ca modul in care succesorul sau Donald Trump a gestionat pandemia de coronavirus a fost un „dezastru haotic absolut”, a relatat sambata presa americana.