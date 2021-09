Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea globala, poluarea și pierderea biodiversitații: o criza de mediu tripla este principala amenințare pentru respectarea drepturilor omului, a avertizat ONU. Cu cateva saptamani inainte de conferința climatica COP26 din Glasgow, Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului,…

- Liderii G7 s-au intalnit de urgența sa stabilieasca negocierile cu talibanii in privința evacuarii popriilor cetațeni din Afganistan, dar și a partenerilor afgani. Mai multe țari au termen limita pana pe 31 august pentru a retrage toate trupele militare și a-i evacua pe proprii cetațeni din Afganistan,…

- La o saptamana dupa ce talibanii afirmau ca vor respecta drepturile femeilor „in cadrul legii sharia”, un purtator de cuvant al gruparii care a preluat controlul asupra Afganistanului a anunțat marți ca femeile care muncesc trebuie sa ramana acasa pana cand vor exista sisteme adecvate pentru a le asigura…

- Raportorul ONU pentru situatia drepturilor omului in teritoriile palestiniene a cerut vineri ca ansamblul coloniilor israeliene in teritoriile palestiniene ocupate sa fie clasificate drept "crime de razboi", relateaza France Presse. Prezentand ultimul sau raport Consiliului pentru Drepturile…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a facut apel luni la un nou inceput in fata "celor mai mari si mai grave regrese" in domeniul drepturilor omului pe care le-a vazut vreodata, intr-un discurs rostit in fata celui mai inalt organism al ONU pentru drepturile omului,…

