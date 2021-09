Stiri pe aceeasi tema

- Fostul negociator-sef al Comisiei Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, acum candidat in alegerile primare ale dreptei franceze pentru scrutinul prezidential de anul viitor, si-a mentinut miercuri criticile la adresa instantelor judiciare europene, mai ales in ce priveste politicile migratorii,…

- Uniunea Europeana si-a evacuat intregul personal aflat in Afganistan, cu exceptia unor oficialitati care inca lucreaza la aeroportul din Kabul, a anuntat marti un purtator de cuvant al Comisiei Europene, transmite Reuters. ''Intregul personal care trebuia sa fie evacuat a fost evacuat'',…

- „A solicitat Romania oficial o noua amanare? Pana cand? Care sunt motivele repetatelor esecuri in a primi aprobarea Comisiei Europene asupra PNRR?A trecut fix o luna de cand prim-ministrul Citu a anuntat ca nimeni dintre cei care lucreaza la PNRR nu pleaca in concediu pana nu termina, iar cine greseste…

- Parlamentul European a dezbatut miercuri situația respectarii statului de drept in Ungaria și Polonia, cele mai multe intervenții au vizat legea adoptata recent la Budapesta privind comunitatea LGBTQ, europarlamentarii, in marea lor majoritate, cerand Comisiei Europene și Consiliului sa intervina, inlusiv…

- Ungaria primeste un nou avertisment din partea Comisiei Europene in privinta legii anti-LGBT. Daca nu „corecteaza” aceasta lege, va suporta consecinte. Bruxelles-ul ar putea deschide o procedura de infringement cu privire la incalcarea dreptului european, care poate duce la o sesizare a Curtii de Justitie…

- Uniunea Europeana nu va avea nicio alta optiune decât accelerarea procedurilor juridice împotriva Londrei daca aceasta nu îsi respecta obligatiile cu privire la Irlanda de Nord incluse în acordul Brexit, a subliniat marti vicepresedintele Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale,…

- Italia a sprijinit propunerea franco-germana de organizare a unui summit al Uniunii Europene cu Rusia, a declarat vineri premierul Mario Draghi la Bruxelles, apreciind ca este importanta mentinerea unui dialog cu un actor politic si economic important, transmite Reuters. Propunerea franco-germana…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare catre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, in care susține ca in Romania democrația și respectul pentru statul de drept sunt “serios in pericol” și cere ajutorul in gestionarea abuzurilor…