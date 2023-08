Michael Brun, Anne Marie si Becky G aduc hitul finalului de vara – Coming Your Way

Producatorul și DJ-ul global, Michael Brun, lanseaza un nou single care provoaca dependența de la prima ascultare, „Coming Your Way”, cu Anne-Marie și Becky G. „Coming Your Way” este melodia perfecta pentru a reda ultimele zile trecatoare ale verii. Videoclipul, regizat de Andrea „Dre” Saaverda, este vara incapsulata, cu aparitii de la Anne-Marie, Becky G și Michael, alaturi de multi invitatii la o petrecere. Despre piesa, Michael a spus: „Am vrut sa inchei vara cu una dintre melodiile mele preferate pe care le-am avut vreodata. Coming Your Way este un amestec de atat de multe genuri care m-au…