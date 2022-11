Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50 de recruți din Crimeea anexata Rusiei s-au pregatit sa se prezinte la serviciu in armata rusa, in timpul unei ceremonii, la o gara din Sevastopol, miercuri (9 noiembrie), pentru a ajunge in garnizoanele armatei ruse. Membrii familiei au urmarit cum un preot ortodox ii binecuvanta pe barbați.…

- Kremlinul a anunțat vineri ca nu se așteapta ca Marea Britanie sa dea dovada de „ințelepciune politica” in alegerea viitorului sau lider, dupa ce Liz Truss a anunțat ca se retrage din funcția de prim-ministru, informeaza Reuters . Intrebat despre posibila revenire a lui Boris Johnson in funcția de la…

- Amenintarea presedintelui rus Vladimir Putin de a utiliza armele nucleare poate sa duca la cel mai ridicat risc de acest tip de la criza rachetelor din Cuba incoace, a declarat presedintele SUA, Joe Biden, recunoscand ca este pentru prima oara din 1962 cand exista o „amenintare directa” de utilizare…

- Miliardarul american Elon Musk le-a cerut luni utilizatorilor pe Twitter sa se pronunte asupra unui plan pentru a pune capat razboiului Rusiei in Ucraina, condamnat imediat de ucraineni, inclusiv de presedintele Volodimir Zelenski, relateaza marti Reuters. "Care @elonmusk va place mai mult?", a intrebat…

- Fortele ucrainene au strapuns linia defensiva a Rusiei in sudul tarii, in acelasi timp extinzandu-si ofensiva rapida in est, recucerind noi teritorii in zonele anexate de Moscova si amenintand liniile de aprovizionare pentru trupele rusesti, potrivit Reuters. In cea mai mare bresa din sud de la inceputul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova, informeaza duminica Reuters.

- Munitia dintr-un depozit aflat in sudul Rusiei, in apropierea granitei cu Ucraina, a luat foc marti, al doilea astfel de incident intr-o saptamana, un oficial local afirmand ca de vina sunt temperaturile ridicate, tranmsite Agerpres, care citeaza Reuters. Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod,…