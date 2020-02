Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al New York-ului, Michael Bloomberg, a depasit-o pe senatoarea Elizabeth Warren la numarul de alegatori inregistrati pentru nominalizarea candidatului democrat in alegerile prezidentiale din noiembrie, dupa ce popularitatea sa a crescut constant in ultimele saptamani, potrivit unui sondaj…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden ramane favorit pentru a reprezenta Partidul Democrat in scrutinul prezidential din SUA si, conform unui sondaj de opinie efectuat de Universitatea Quinnipiac, il poate invinge pe presedintele Donald Trump, un politician republican, potrivit Mediafax. …

- Inca un dosar marca "Portocala" a fost spulberat in instanta! Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti l-au achitat, astazi, pe fostul primar Andrei Volosevici in dosarul bazat pe probe false. In luna februarie 2018, Vlad Cosma a prezentat o inregistrare facuta in sediul DNA Ploiesti, in care se vorbea despre…

- Fostul primar al orasului New York, Michael Bloomberg, a depasit-o pe senatoarea Kamala Harris, intr-un nou sondaj Hill-HarrisX, privind primarele Partidului Democrat pentru cursa prezidentiala.

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren, candidata la investitura democrata in vederea alegerilor prezidentiale care vor avea loc anul viitor in Statele Unite, l-a acuzat luni pe Michael Bloomberg ca incearca sa cumpere democratia americana, transmite Reuters. Miliardarul in varsta de 77 de ani, fost…

- Miliardarul si fostul primar al orasului New York, Michael Bloomberg, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, si-a lansat oficial candidatura la investitura Partidului Democrat pentru prezidentialele americane din 2020.