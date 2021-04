MI6 caută un nou ''Q'' la departamentul tehnic Seful serviciului britanic de spionaj MI6, a declarat joi ca agentia pe care o reprezinta se afla in cautarea unui nou director al departamentului tehnic, sau ''Q'', dupa cum este cunoscut pentru toti fanii filmelor din seria ''James Bond'', transmite Reuters.



''Cautam un nou 'Q'. Daca doriti sa slujiti patria ajutand MI6 sa dezvolte tehnologia operationala a viitorului, va rugam sa aruncati o privire'', a scris Richard Moore pe Twitter. As I said in my weekend interview, we’re looking for a new ‘Q’. If you… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului britanic de spionaj MI6, a declarat joi ca agentia pe care o reprezinta se afla in cautarea unui nou director al departamentului tehnic, sau ''Q'', dupa cum este cunoscut pentru toti fanii filmelor din seria ''James Bond'', transmite Reuters. ''Cautam un nou 'Q'. Daca doriti…

- Mexicul va produce pe plan local doze din vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, a anuntat ministrul afacerilor externe Marcelo Ebrard in timpul unei vizite oficiale la Moscova, intr-un interviu difuzat miercuri pe feed-ul de Twitter al Sputnik V administrat de fondul pentru promovarea vaccinului,…

- Actrita britanica Helen McCrory, cunsocuta in special pentru rolurile jucate in filme precum „Skyfall”, in pelicule din seria „Harry Potter” și in serialul de televiziune de succes „Peaky Blinders”, a murit de cancer la 52 de ani, relateaza AFP si DPA, citate de Agerpres . Vestea ca Helen s-a stins…

- Seful producatorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a anuntat miercuri ca un vehicul Tesla poate fi acum cumparat folosind bitcoin, iar optiunea va fi disponibila in afara SUA ulterior in acest an, transmite Reuters. Miliardarul a scris pe Twitter: "Puteti cumpara acum…

- Seful producatorului american de automobile electrice Tesla, Elon Musk, a anuntat miercuri ca un vehicul Tesla poate fi acum cumparat folosind bitcoin, iar optiunea va fi disponibila in afara SUA ulterior in acest an, transmite Reuters. Miliardarul a scris pe Twitter: „Puteti cumpara acum o Tesla cu…

- Primul mesaj publicat pe Twitter este scos la licitatie de seful retelei de socializare, Jack Dorsey, care l-a listat pe un site ca unica semnatura digitala, scrie Reuters, potrivit news.ro. “just setting up my twttr”, listat acum drept suvenir, a fost trimis de pe contul lui Dorsey in martie…

- Seful ONU, Antonio Guterres, s-a declarat joi "deosebit de ingrijorat" de puterea companiilor de social media si s-a pronuntat pentru crearea unor mecanisme de reglementare a deciziilor precum interzicerea fostului presedinte al Statelor Unite Donald Trump pe Twitter, relateaza vineri Reuters. Potrivit…

- Seful ONU, Antonio Guterres, s-a declarat joi "deosebit de ingrijorat" de puterea companiilor de social media si s-a pronuntat pentru crearea unor mecanisme de reglementare a deciziilor precum interzicerea fostului presedinte al Statelor Unite Donald Trump pe Twitter, relateaza vineri Reuters.…