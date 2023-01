Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Gavi, eroul Barcelonei din finala Supercupei Spaniei cu Real Madrid. Puștiul-minune al catalanilor, in varsta de 18 ani, a rapus marea rivala in meciul de la Riad. Barcelona a invins Real Madrid cu 3-1, intr-un meci in care Gavi a stralucit din nou. Tanarul mijlocaș de pe Camp Nou a marcat…

- Real Madrid a fost surclasata de marea rivala, Barcelona, in finala Supercupei Spaniei, scor 1-3. Cum a comentat antrenorul „blanco”, Carlo Ancelotti? Italianul de 63 de ani, care a adus in vitrina Realului doua Ligi ale Campionilor, se afla sub presiune. Campioana en-titre a Spaniei a caștigat un singur…

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa Real Madrid – Barcelona 1-3. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca primele doua goluri marcate de catalani au fost „cadouri” facute de echipa sa. Real Madrid nu a avut nicio sansa in finala Supercupei Spaniei, castigata de Barcelona cu scorul de 3-1. Reactia…

- Cristiano Ronaldo a fost prezent la antrenamentele lui Real Madrid. „Galacticii” sunt prezenți in Arabia Saudita, acolo unde vor disputa finala Supercupei Spaniei, cu Barcelona. Cristiano Ronaldo și-a vizitat fosta echipa, care s-a antrenat chiar pe arena celor de la Al-Nassr. CR7 a fost surprins purtand…

- Real Betis – Barcelona 2-2 (2-4 d.l.d). Catalanii au reușit sa treaca de formația andaluza la loviturile de departajare și și-a asigurat un duel stelar cu Real Madrid, in finala Supercupei Spaniei. Meciul va avea loc duminica, 15 ianuarie. Real Madrid era deja calificata in finala, dupa ce a trecut…

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Karim Benzema a venit fara celebrul bandaj la gala Balonului de Aur, de luni seara. Starul lui Real Madrid joaca de mai bine de 3 ani cu mana dreapta infașurata in bandaj. Atacantul francez s-a lovit grav la deget in ianuarie 2019, intr-un meci disputat de „galactici” cu Real Betis. Benzema a amanat…

- Jose Mourinho a avut un rol important in cariera lui Karim Benzema. Antrenorul de la AS Roma s-a declarat bucuros de faptul ca starul de la Real Madrid a castigat Balonul de Aur. Karim Benzema a cucerit pentru prima data Balonul de Aur, luni, intr-o gala ce a avut loc la Paris. Atacantul de la […] The…