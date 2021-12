Stiri pe aceeasi tema

- Insuficienta vaccinarii la nivel mondial si a nivelului de depistare a cazurilor de SARS-CoV-2 reprezinta un „cocktail toxic”, a afirmat miercuri, intr-o conferința de presa, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a avertizat ca o asemenea combinație reprezinta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a desemnat vineri Omicron drept „varianta ingrijoratoare”, la doar cateva zile dupa ce tulpina a fost raportata pentru prima data in Africa de Sud. Oamenii de stiinta incearca sa inteleaga consecintele acestei tulpini, iar una dintre cele mai importante intrebari este…

- Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Noua tulpina a COVID-19, Omnicron, a alertat toate statele, insa Organizația Mondiala…

- In timp ce noua tulpina Omicron a pus țarile in stare de alerta, Organizația Mondiala a Sanatații spune ca majoritatea infecțiilor actuale Covid se datoreaza in continuare variantei Delta, relateaza CNBC. "Peste 99% din cazurile din intreaga lume se datoreaza variantei Delta și mai multe decese…

- Dr. Angelique Coetzee, președinta Asociației Medicale din Africa de Sud și medic generalist in Pretoria, este cea care a informat autoritațile sud-africane in legatura cu apariția a unei noi variante a coronavirusului. Asta dupa ce i-a atras atenția faptul ca, in prima parte a lunii noiembrie, la cabinetul…

- "Un laborator face verificari asupra unui posibil caz de infectare cu varianta Omicron. Asteptam confirmarea sau informarea cazului", a precizat purtatoarea de cuvant a Institutului National de Sanatate Publica, Stepanka Cechova, citata intr-un comunicat transmis prin email.Aceasta noua varianta de…

- In contextul in care doar saptamana trecuta au murit aproape 2.500 de oameni de Covid și am avut cel mai mare numar de imbolnaviri intr-o singura zi – 16.743, apar medici care spun ca in Romania ar putea oricand sa apara o noua varianta a virusului. “Ceea ce știm de cand se tot schimba variantele virale…