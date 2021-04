Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul judetului Suceava, Iulian Cimpoesu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa ca decizia de rechemare la munca a patru dintre angajatii Serviciului de Permise si Inmatriculari Auto pusi in libertate sub control judiciar, dupa ce fusesera arestati in noiembrie 2020 in ‘dosarul spagilor’,…

- Vizita neașteptata a șefului Jandarmeriei Suceava in arestul IPJ, pentru obținerea unei demisii, la foc automat, din partea angajatului acuzat de trafic de minori și proxenetism, scoate la iveala problemele grave din Ministerul de Interne.

- Scoasa basma curata din „Dosarul 10 august”, Jandarmeria Romana aterizeaza in centrul unui nou scandal de proporții, cu iz penal: un fost angajat, acuzat de trafic de minori, a cerut in instanța verificarea unor documente care ar fi fost falsificate de șefii Jandarmeriei.

- Unul dintre cele mai mari sindicate din Ministerul de Interne, cu aproape 7.000 de membri in toate structurile de poliție, este condus de doi inculpați: un fost polițist cu dosar penal pentru evaziune fiscala și incepand de vineri, de un agent arestat preventiv dupa ce impreuna cu mai mulți subalterni…

- Comitetul Executiv al UEFA a decis, marti, sa anuleze Campionatul European de fotbal Under-19 din acest an, care urma sa fie gazduit de Romania, motiv fiind pandemia de Covid-19, potrivit site-ului forului continental. UEFA, care a anulat si Europeanul U-19 feminin, a tinut cont in luarea…

- Pe lista datornicilor Bancorex s-au aflat frații Paunescu, dar și omul de afaceri Ioan Niculae, proprietarul grupului de firme Interagro.Desi este considerat unul dintre cei mai bogați roman, Ioan Niculae inca datora bancii in anul 2014 in jur de 31 de milioane de dolari. Banii au fost imprumutati…

- Ministerul de Interne a precizat ca primul sinucigaș a spus ca este bolnav și a cerut ajutor, iar in momentul in care oamenii din piața s-au strans in jurul lui a detonat bomba.Potrivit sursei citate, cea de-a doua bomba a fost detonata imediat dupa ce mai multe persoane incercau sa ajute victimele…