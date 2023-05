Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva, WRS și Emilian au avut de pregatit un moment cu totul aparte, dar și emoționant. Cei doi au cantat piesa „Stele cazatoare” a lui Puya și Tudor Chirila, o melodie care le-a trezit multe amintiri juraților.

- CRBL și Radu Țibulca au „inchis gurile” tuturor cu reprezentația din aceasta seara. Deși nimeni nu le-a dat nicio șansa, jurații au privit captivați intrepretarea lor oferita celebrei piesei „Hello, Dolly”.

- In aceasta seara, in ediția cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 19, CRBL și Radu Țibulca au reușit sa impresioneze juriul cu prestația lor și sa fie laudați de Cristi Iacob, Miahi Petre și Andreea Balan.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva, Damian Draghici si Cristina Stroe s-au transformat in Adele și au interpretat piesa „Rolling in the Deep”. Cu toate ca alegerea facuta de ruleta nu a fost deloc una ușoara pentru ei, cei doi au reușit sa impresioneze…

- CRBL și Radu Țibulca au cantat piesa „Daca ploaia s-ar opri” de la Cargo, intr-o maniera asemanatoare originalului. Jurații au fost surprinși sa descopere faptul ca cei doi au studiat in amanunt referința.

- Anca Țurcașiu și Jean Gavril au creat un moment de senzație pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 19, ediția din 22 aprilie 2023. Cei doi s-au transformat in Maari 2 și au creat un moment unic.

- Mihai Petre va fi extrem de impresionat de transformarea lui CRBL și Radu Țibulca, in aceasta sambata, de la ora 20.00, la Antena 1. Chiar daca la antrenamente totul parea ca le merge pe dos, Crina Mardare, Adriana Trandafir și Ioana Macarie, respectiv profesorii de canto, actorie si coregrafie au facut…

- Cel de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 aduce pe scena 8 cupluri de artisti in mare forma. CRBL si Radu Tibulca, Nicole Cherry si Juno, Anca Turcasiu si Jean Gavril, Damian Draghici s