Mi-am văzut prietenii transformându-se în zombi, de la ketamină! Povestea lui Liv poate fi a oricarui tanar luat in stapanire de droguri, in acest caz ketamina, ”drogul de club”. Ketamina, medicament folosit pentru anestezii de scurta durata la cai și vaci, a devenit unul dintre drogurile cele mai populare printre tinerii care se distreaza in cluburi. Liv a fost dependenta de ketamina mai mulți ani. A renunțat de circa zece luni și acum ea compara acest drog cu o inchisoare pentru trupul și sufletul ei. ”A lua ketamina era la fel de normal cu a merge la toaleta”, marturisește Liv pentru Het Laatste Nieuwe, preluat de 7sur7. Liv avea 16 ani cand a avut prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Scene halucinante la Sf. Gheorghe: sfașiat de durere, Rodriguez n-a putut fi urcat in ambulanța pentru ca s-a stricat targa. Momente penibile care vor face inconjurul lumii. Video at Info real.

- Vacanta peste hotare s-a incheiat tragic pentru o familie de romani! Baiatul de cinci ani a murit inecat in piscina resortului unde familia isi petrecea concediul. De fata – in momentul tragediei – era si sora baiatului. Intr-un moment de neatentie, in care familia se afla cu cei doi copii la piscina…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) investigheaza doua medicamente pentru diabet si pierdere in greutate, unde au fost semnalate cazurile a trei pacienti care au luat aceste medicamente si au experimentat ganduri suicidare sau de automutilare. Investigatia EMA se concentreaza in jurul medicamentelor…

- Durere fara margini pentru o familie! Rodul acesteia, un adolescent de 19, ani a decis sa-și incheie rapid socotelile cu viața. Tanarul, care era medaliat la culturism, abia terminase clasa a XII-a iși dorea cu ardoare sa se inscrie la Bacalaureat, pentru a-și putea termina studiile. Din pacate, acest…

- Raportul Național al Starii de Sanatate a Populației[1], elaborat și publicat in decembrie 2021, indica faptul ca in perioada 2011-2020, rata de incidența pe principalele clase de boli in Romania arata astfel: pe primul loc se claseaza bolile aparatului respirator (21425.2, in 2020), pe locul al…

- Durere și lacrimi pe acordurile motoarelor turate la maxim. Astfel a fost condus pe ultimul drum, de catre prietenii motocicliști, Robert, tanarul de doar 26 de ani, din Alba Iulia, care și-a pierdut viața intr-un accident tragic la mijlocul acestei saptamani. Moartea lui Robert, tanarul de 26 de ani…

- Grupul farmaceutic american Eli Lilly a publicat joi rezultatele unui nou studiu clinic, care confirma ca molecula sa tirzepatida, deocamdata aprobata in SUA doar contra diabetului, ar ajuta și la scaderea in greutate, transmite AFP. Aceste rezultate deschid calea unei posibile autorizații pentru acestui…