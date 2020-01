Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat pe anul 2019 indica o majorare ampla a deficitului bugetar cu 1,8 puncte procentuale in PIB, la 4,6% din PIB, fata de nivelul de 2,8% din PIB inregistrat in anul 2018, potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice. Soldul bugetar negativ…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 4,6% din PIB, în 2019, conform execuției preliminare prezentate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Practic, este cu 0,2 puncte procentuale peste cel preconizat prin rectificarea bugetara de anul trecut. Este cel mai mare deficit bugetar…

- Actualul val de miscari de protest din Franta va taia 0,1 puncte procentuale din PIB-ul tarii in cursul unui trimestru, a afirmat luni ministrul Economiei, Bruno Le Maire, transmite Reuters potrivit Agerpres. Oficialul nu a indicat la ce trimestru se refera, dar, saptamana trecuta, Banca Centrala…

- Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 și decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2020. Doar trei instituții au suferit o scadere a cheltuielilor și anume Ministerul Sanatații, Casa Naționala de Asigurari…

- Fața de o creștere economica de 5,5% avuta in vedere de guvernul PSD la prima rectificare Guvernul Orban estimeaza o creștere economica de 4%, pentru acest an, și o creștere a PIB-ului nominal de la 1031,0 miliarde lei, cat s-a avut in vedere la prima rectificare bugetara, la 1040,8 miliarde lei, reiese…

- Guvernul Orban a lansat spre dezbatere publica proiectul de rectificare bugetara. Premierul afirma anterior ca actul normativ va veni in sprijinul autoritaților locale, prin asigurarea, spre exemplu, a fondurilor pentru buna funcționare, dar și mediului de afaceri, prin rambursarea TVA. Totodata, rectificarea…

- Autoritațile estimeaza o creștere economica de 4%, pentru acest an, și o creștere a PIB-ului nominal de la 1031,0 miliarde lei, cât s-a avut în vedere la prima rectificare bugetara, la 1040,8 miliarde lei, reiese din proiectul de rectificare publicate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).„Conform…

- In primele noua luni, venitul net bancar al Grupului BRD a fost de 2,446 miliarde lei, mai mare cu 6,9- in comparatie cu perioada similara a anului trecut, sustinut atat de cresterea veniturilor nete din dobanzi, cat si de cresterea veniturilor neaferente dobanzilor. In plus, grupul a inregistra o crestere…