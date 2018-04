Ministerul Finantelor Publice (MFP) organizeaza duminica o noua extragere in cadrul Loteriei bonurilor fiscale, la care vor fi eligibile bonurile emise in luna martie, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis vineri.

Fondul de premiere este acelasi, de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. "Selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape. Duminica, 22 aprilie, va fi organizata prima etapa, care va consta din extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare. Inregistrarea extragerii Loteriei bonurilor…