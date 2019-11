Stiri pe aceeasi tema

- The government should be genuinely concerned to develop the country's capital market, and the listing of state-owned companies such as Hidroelectrica and Bucharest Airports could significantly contribute to Romania's promotion to emerging market status, says Johan Meyer, Franklin Templeton Investments…

- Guvernul trebuie sa arate o preocupare autentica pentru dezvoltarea pietei de capital a tarii, iar listarile companiilor de stat, precum Hidroelectrica si Aeroporturi Bucuresti, ar trebui sa contribuie semnificativ la asigurarea promovarii Romaniei la statutul de piata emergenta, sustine Johan Meyer,…

- Meyer, Franklin Templeton: In acest moment nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sa cumpere activele CEZ si ENEL In acest moment nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sau pentru actionari sa cumpere activele CEZ si ENEL, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton…

- In acest moment nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sau pentru actionari sa cumpere activele CEZ si ENEL, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea, potrivit Agerpres."Orice societate vrea sa…

- Investitiile in reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda nu se justifica financiar, iar subiectul este extrem de sensibil si din punct de vedere politic, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea, potrivit Agerpres."Investirea…

- Investing in reactors 3 and 4 of the Cernavoda nuclear power plant are not financially justified, and the subject is politically extremely sensitive, Johan Meyer, Franklin Templeton Investments CEO and Fondul Proprietatea portfolio manager told a news conference on Wednesday.Investing in reactors…

- In acest moment nu ar fi benefic pentru Hidroelectrica sau pentru actionari sa cumpere activele CEZ si ENEL, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea. "Orice societate vrea sa creasca. E in…

- Investitiile in reactoarele 3 si 4 de la Cernavoda nu se justifica financiar, iar subiectul este extrem de sensibil si din punct de vedere politic, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea. …