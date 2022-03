Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg este și dupa 1 octombrie secretarul general al NATO, dupa ce liderii statelor NATO au convenit, joi, la summit, prelungirea cu un an a mandatului acestuia, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina, transmit agențiile internaționale. ”Sunt onorat de decizia sefilor de stat si de guvern…

- Liderii statelor NATO au convenit joi, 24 martie, la summitul alianței nord-atlantice la Bruxelles sa-i prelungeasca mandatul lui Jens Stoltenberg ca secretar general al NATO cu inca un an, pana la 30 septembrie 2023, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.Decizia a fost motivata…

- Puterea de lupta a Rusiei în Ucraina a scazut sub 90% fața de nivelul de dinaintea invaziei, pentru prima data de la începutul atacului, a declarat marți un înalt oficial american al apararii, sugerând pierderi mari de armament și un numar de victime în creștere, potrivit…

- Procurorul general al Germaniei aduna acum in mod sistematic informații despre posibile crime de razboi ale Rusiei in Ucraina. Motivul pentru aceste acțiuni a fost raportarea atacurilor asupra cladirilor rezidențiale, a spitalelor și a infrastructurii civile și a folosirii bombelor cu dispersie,…

- Serviciile de informații militare ucrainene au declarat marți, 8 martie, ca forțele Kievului au ucis un general rus in apropierea orașului asediat Harkov. Este vorba de al doilea comandant rus de grad inalt care a murit in timpul invaziei. Genaralul-maior Vitali Gherasimov, șef de stat-major și primul…

- Presedintele american Joe Biden a discutat prin telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, promitandu-i sprijinul Statelor Unite in fata atacului Rusiei, a anuntat miercuri seara Casa Alba, citata joi de France Presse. ‘Presedintele Zelenski m-a contactat si tocmai am terminat de vorbit’,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat luni, in cursul unor convorbiri telefonice separate cu miniștrii de externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov, respectiv Dmitro Kuleba, „profunda sa ingrijorare fata de tensiunile crescute” intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a indicat…

- Presedintele american Joe Biden are vineri seara o discutie telefonica cu lideri transatlantici despre criza generata de consolidarea militara in curs a Rusiei in jurul frontierelor Ucrainei, a anuntat Casa Alba.