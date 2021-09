Mexicul, care nu solicită în mod obligatoriu prezentarea unui test COVID, în topul preferinţelor turiştilor români Mexic a revenit in preferintele turistilor romani, fiind una dintre destinatiile indepartate de toamna, in special pentru produsele tip circuit, dar si pentru sejururile la Cancun, potrivit touroperatorului DAL Travel, care arata ca turistii romani sunt bine primiti in Mexic si nu au mai intampinat nicio problema, dupa incidentele de la inceputul lunii februarie. In prezent, Mexicul nu solicita in mod obligatoriu prezentarea unui test covid, dar este recomandat ca turistii sa aiba certificatul de vaccinare. Compania arata ca fata de anii trecuti, nu se remarca schimbari esentiale ale tarifelor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

