- Uraganul Olaf a fost retrogradat vineri la nivel de furtuna tropicala, in cursul inaintarii sale de-a lungul peninsulei Baja California, fenomenul provocand precipitatii abundente si vant puternic in Mexic, conform Centrului National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, informeaza AFP, potrivit…

- Uraganul Olaf a atins zona de uscat la primele ore ale zilei de vineri pe coasta mexicana a Pacificului, in apropiere de San Jose del Cabo, in sudul Baja California, inainte de a slabi usor din intensitate, de la categoria a 2-a la categoria 1, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din…

- Furtuna tropicala Mindy a atins miercuri uscatul pe coastele Floridei (SUA), la cateva ore dupa ce s-a format in largul golfului Mexic, a avertizat Centrului national pentru uragane (NHC)), citat de AFP. Mindy a ajuns in cursul noptii in dreptul insulei Saint Vincent, nu departe de orasul…

- Uraganul Henri a fost retrogradat la nivel de furtuna tropicala, duminica, in timpul deplasarii sale catre nord-estul Statelor Unite, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC), informeaza AFP. Insotita de viteze ale vantului de pana la 110 km/h, furtuna va lovi coastele americane…

- Furtuna tropicala Henri, care a crescut in intensitate pana la nivel de uragan de categoria 1, se indreapta spre nord-estul Statelor Unite, o regiune de obicei ferita de astfel de fenomene meteorologice, unde ar putea provoca ploi abundente si inundatii, posibil chiar incepand de duminica dimineata,…

- Furtuna tropicala Grace creste in intensitate deasupra regiunii de sud-vest a Golfului Mexic si, potrivit prognozelor, va redeveni uragan in a doua parte a zilei de vineri, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite in cel mai recent buletin informativ, informeaza Reuters.…

- O perturbatie atmosferica din Marea Caraibilor este pe cale sa se transforme in curand in furtuna tropicala Fred, posibil pana se va apropia de Puerto Rico, marti, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza agentia DPA. Un avion Hurricane Hunter al Administratiei…

- Furtuna tropicala Elsa a crescut in intensitate si se indreapta spre Insulele Windward, a anuntat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza Reuters. Insotita de viteze ale vantului de pana la 75 de kilometri la ora, furtuna Elsa se afla la aproximativ 1.095 de…