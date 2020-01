Stiri pe aceeasi tema

- Circa 139.000 de sosiri ilegale de migranti au fost inregistrate in Uniunea Europeana (UE) in 2019, cel mai scazut nivel din 2013 pana in prezent, in timp ce expulzarile spre tarile de origine ale migrantilor este in crestere, a anuntat vineri Agentia Europeana pentru Garda de Frontiera si Coasta…

- Atat sefa Garzii de Mediu, cat si sora primarului, au fost numite pe functiile actuale in 2018, ambele lucrand inainte la Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov. Gabriela Dorojan era director executiv la Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, iar sora primarului, Angelica Cobzaru, era consilier…

- Peste 51.000 de dolari, un morun de aproximativ 100 de kilograme si zeci de kilograme de icre negre au fost confiscate de politistii de frontiera in urma a trei perchezitii domiciliare efectuate in judetele Constanta si Ialomita la suspecti de braconaj piscicol, a informat, marti, Garda de Coasta, potrivit…

- Opinia psihologului Andra Tanasescu De multe ori, in urma unei decepții in dragoste, spunem: „Nu mai vreau sa iubesc! Nu imi mai trebuie așa ceva! Prefer sa fiu singur/a! - Insa cand spunem “singuri”, nu ne referim la solitudine, ci la singuratatea care ne facem sa ne simțim invizibili sau neimportanți”.…

- O camioneta transportand 50 de migranti africani a intrat 'in plina viteza' luni in Ceuta, rupand un grilaj la nivelul unui post de frontiera intre aceasta enclava spaniola si Maroc, a declarat Garda civila spaniola, citata de AFP, potrivit Agerpres.Furgoneta a aparut in cursul noptii 'in…

- Felix Multescu, un fermier din judetul Teleorman, a platat pe pamantul sau 40.000 de copaci, din dorinta de a respira un aer cat mai curat. Gestul nu i-a impresionat pe inspectorii Garzii de Mediu Teleorman care au mers la ferma omului si i-au aplicat o amenda de 3.000 de lei pentru ca nu amenajase…

- Un dispozitiv care masoara calitatea aerului, instalat pe cladirea Primariei Codlea, arata ca aerul din oras pune in pericol sanatatea oamenilor. Primarul municipiului Codlea a cumparat un instrument care masoara calitatea aerului, pe care l-a instalat pe cladirea Primariei, iar rezultatele sunt ingrijoratoare.…