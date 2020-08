Uraganul Genevieve, retrogradat la nivel de furtuna tropicala, a provocat joi vanturi puternice, de 110 kilometri la ora si valuri uriase in largul peninsulei mexicane Baja California, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia DPA. Autoritatile din Baja California Sur din Mexic au ridicat codul rosu de alerta instituit miercuri. Aeroporturile din Cabo San Lucas, San Jose del Cabo si La Paz, din sudul peninsulei, au fost redeschise. Chiar daca ochiul furtunii nu a atins zonele de uscat, vantul puternic a provocat intreruperi in alimentarea cu energie electrica in statiunile turistice Los…