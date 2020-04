Stiri pe aceeasi tema

- Alejandrina Guzman, fiica șefului cartelului din Sinaloa, Joaquin „El Chapo" Guzman, a distribuit cutii cu alimente persoanelor in varsta și sarace, in timp ce tatal ei se afla in spatele gratiilor in Statele Unite. Ea deține brandul de moda El Chapo 701, inregistrat in provincia Jalisco, specializat…

- Numarul mortilor din Statele Unite puse pe seama noului coronavirus a depasit, vineri, 17.000, conform unui bilant publicat de Reuters, care remarca si ca masurile de izolare la domiciliu luate de autoritatile de la Washington incetinesc raspandirea virusului.Autoritatile americane au avertizat…

- Numarul deceselor din cauza coronavirusului in statul New York, epicentrul epidemiei din Statele Unite, a crescut mult in 24 de ore, cu 100, adica au fost inregistrate 385 de la inceputul epidemiei, a spus joi guvernatorul statului, scrie AFP.Joi dimineata, statul de aproape 20 de milioane…

- Primul pas in infrangerea unui inamic este ințelegerea modului in care acesta acționeaza, de aceea oamenii de știința spun ca este foarte important sa se observe modul in care organismul se lupta, mai ales ca este un virus nou, noteaza ABC Australia. Un grup de oameni de știința din Australia a descoperit…

- Primarul orasului New York, epicentrul epidemiei de coronavirus din Statele Unite, Bill de Blasio, a descris, duminica, epidemia drept cea mai mare criza de la Marea Criza Economica si a solicitat ca armata americana sa se mobilizeze pentru a evita ca sistemul de asistenta medicala sa fie depasit…

- Guvernul american ar putea prelua controlul unor firme private din Statele Unite, daca acest lucru va fi necesar pentru combaterea epidemiei provocate de coronavirus. In acelasi scop, Statele Unite si Canada au convenit sa inchida frontiera lor comuna, cu exceptia deplasarilor cu adevarat esentiale.…

- Primarul metropolei americane New York, Bill de Blasio, a anuntat duminica seara ca va semna luni un decret prin care va sista servirea clientilor in baruri, restaurante si cafenele, cu exceptia vanzarilor la pachet, transmite AFP. Localurile de noapte, cinematografele, teatrele si salile de concert…

- Firma americana de biotehnologie Moderna a trimis un vaccin experimental pentru Covid-19 cercetatorilor guvernului Statelor Unite, la numai sase saptamani dupa ce a inceput sa lucreze la imunizare. Testele initiale pentru posibilul vaccin ar putea incepe in aprilie, dar procesul de testare…