- Britanicii au luat joi cu asalt magazinele pentru a cumpara produse de prima necesitate, inaintea unei inaspriri asteptate a restrictiilor in vederea opririi epidemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Turnul Eiffel va fi inchis incepand de vineri seara din cauza epidemiei de coronavirus, la fel ca alte monumente turistice importante din Paris, precum Muzeul Luvru si Palatul Versailles, a anuntat compania care gestioneaza emblematicul monument parizian, relateaza AFP. "Din cauza epidemiei de Covid-19,…

- Actiunile marilor companii europene au inversat marti cresterile de la inceputul tranzactiilor si au inchis in scadere, investitorii fiind ingrijorati de extinderea epidemiei de coronavirus, in timp ce indicii bursieri de pe Wall Street si preturile petrolului sunt in crestere, in anticiparea unor…

- Conducerea UBB s-a reunit astazi, 10 martie, iar dupa o ședința de aproximativ 2 ore s-a decis suspendarea cursurilor ca masura de combatere a noului Coronavirus. „Se suspenda toate activitațile didactice fața în fața, precum și alte evenimente derulate în cadrul universitații…

- Muzeul Luvru, cel mai vizitat din lume, nu si-a deschis portile duminica si luni, din cauza unei sedinte a conducerii cu personalul, in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Le Figaro.

- Guvernatoarea orasului Tokyo, Yuriko Koike, si-a exprimat vineri nemultumirea in legatura cu ideea ca Jocurile Olimpice din acest an sa nu se mai desfasoare in capitala Japoniei, ci la Londra, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza agentia Belga. Shaun Bailey, candidatul Partidului Conservator…

- Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie și China dupa ce autoritațile de la Londra au recomandat evitarea calatoriilor in China in contextul epidemiei cu noul coronavirus

- Parcul de distractii Disneyland din Hong Kong a anuntat ca se va inchide incepand de duminica pana la un nou ordin din cauza epidemiei de pneumonie virala din China, decizie luata la o zi de la anuntarea starii de alerta sanitara maxima in fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Ca masura…