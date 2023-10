Al doilea utilaj TBM care va lucra la prima secțiune a Magistralei de metrou M 6 Gara de Nord-Aeroport Otopeni a fost livrat din Turcia in Portul Constanța. Lucrarile efective pentru forajul celor doua galerii dinspre zona Baneasa (Tokyo) spre stația 1 Mai și Gara de Nord vor incepe, cel mai probabil in primavara anului viitor. In noiembrie, constructorul ar trebui sa inceapa organizarea de șantier, dupa ce Ministerul Transporturilor emite Autorizația de Construire. Compania de Drumuri (CNAIR) anunța ca transporturile agabaritice se desfașoara pana vineri, 3 noiembrie, pe traseul Constanța –…