Stiri pe aceeasi tema

- Metroul circula in sistem pendula duminica dupa-amiaza intre statiile Mihai Bravu si Eroilor 1 si Eroilor 1 - Crangasi, din cauza unui calator care a cazut in calea de rulare, pe firul 2, in Piata Unirii, informeaza Metrorex.

- O persoana a murit, duminica dupa amiaza, dupa ce ar fi sarit pe calea de rulare a metroului si a fost lovita de garnitura de tren. Incidentul s-a produs in stația Piața Unirii 1, scrie News.ro . Observator News noteaza ca victima e un barbat in varsta de 50 de ani. Politia Capitalei a informat, printr-un…

- Un calator a cazut in calea de rulare, pe firul 2, in statia de metrou Piata Unirii 1, posibil intr o tentativa de sinucidere.Potrivit Metrorex, incidentul a avut loc la ora 14:39, in statia de metrou Piata Unirii 1, anunta Antena 3.Circulatia trenurilor a fost reorganizata la linia 1 si se circula…

- Un calator a cazut in calea de rulare, pe firul 2, in stația de metrou Piața Unirii 1, posibil intr-o tentativa de sinucidere. Din aceasta cauza, se circula in sistem pendula intre stațiile Mihai Bravu și Eroilor 1 și Eroilor 1 - Crangași, informeaza Metrorex.

- Un calator a cazut in calea de rulare, pe firul 2, in stația de metrou Piața Unirii 1, posibil intr-o tentativa de sinucidere. Din aceasta cauza, se circula in sistem pendula intre stațiile Mihai Bravu și Eroilor 1 și Eroilor 1 - Crangași, informeaza Metrorex. Potrivit Metrorex, incidentul a avut…

- Un calator a cazut in calea de rulare, pe firul 2, in stația de metrou Piața Unirii 1, posibil intr-o tentativa de sinucidere. Din aceasta cauza, se circula in sistem pendula intre stațiile Mihai Bravu și Eroilor 1 și Eroilor 1 - Crangași, informeaza Met

- Un incident a avut loc in urma cu foarte puțin timp in București, la metrou. Chiar la stația Piața Victoriei, o femeie a cazut in calea de rulare. Conform primelor informații transmise de catre compania Metrorex, circulația trenurilor a fost reorganizata. Iata cum s-a intamplat totul și in ce stare…

- Circulatia metroului se desfasoara in sistem pendula, duminica dupa-amiaza, intre statiile Straulesti - Jiului, Jiului - Gara de Nord 2, din cauza unei defectiuni aparute la un tren in statia 1 Mai, anunta Metrorex. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…