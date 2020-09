Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a transmis, joi, precizari cu privire la proiectul magistralei de metrou M 5 si detalii despre evolutia proiectului. ”Sigur ca mai sunt anumite finisaje de completat, cateva accesuri de finalizat in statiile Academia Militara, Eroilor si Parc Drumul Taberei. De asemenea, pentru aceasta perioada…

- Redistribuirea trenurilor de metrou din flota Metrorex pe sectiunea nou deschisa in Drumul Taberei nu va afecta timpii de asteptare pe celelalte magistrale de metrou, informeaza compania. In schimb, in perioada imediat urmatoare este posibil sa apara nesincronizari in functionarea sistemelor de pe sectiunea…

- Redistribuirea trenurilor de metrou din flota actuala a Metrorex pe sectiunea Raul Doamnei - Eroilor a Magistralei 5 nu va afecta timpii de asteptare pe celelalte magistrale de metrou, informeaza un comunicat remis joi AGERPRES. Magistrala 5 de metrou, Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor, a fost pusa marti…

- Metroul din Drumul Taberei, așteptat de aproape 9 ani, este gata sa deschisa porțile și sa dea startul garniturilor de tren care vor traversa aproape 7 kilometri și vor opri in 10 stații. Cu doar o ora inainte de mult așteptata deschidere, Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la evenimentul de dare in folosinta a magistralei de metrou M5 (Eroilor - Drumul Taberei), anunta Administratia Prezidentiala.La finalul vizitei, care va avea loc la ora 12,00, la statia de metrou "Eroilor", seful statului va sustine o declaratie de presa.…

- Așteptat de 8 ani, metroul din Drumul Taberei este aproapede deschidere. Metrorex și Ministerul Transporturilor vor sa dea lacatele josde la intrarile in cele 10 stații de metrou nou-nouțe in weekend sau cel tarziula inceputul saptamanii. Problema ar fi, spun surse, la hidranți, care nu s-arpotrivi…

- Modernizarea magistralei de metrou M2 Berceni-Pipera se amana din nou Foto: metrorex.ro. Modernizarea magistralei de metrou M2 Berceni-Pipera se amâna din nou pentru ca Metrorex nu reuseste sa deblocheze licitatia lansata anul trecut - a anuntat vineri noul director general al Metrorex,…

- Ministerul Transporturilor a publicat imagini filmate cu stația de metrou Valea Ialomiței, de pe Magistrala 5, din Drumul Taberei.Ministerul nu a facut insa publica data la care stația de metrou Valea Ialomiței va fi data in folosința.Pe 22 iunie, premierul Ludovic Orban a vizitat santierul Magistralei…