- Compania Metrorex a anunțat noi masuri in contextul starii de alerta din Romania, care vor fi puse in aplicare de vineri, 26 martie. Astfel, in orele de varf, 7:00-10:00 și 15:00-20:00, intervalul de succedare ramane neschimbat pe toate magistralele de metrou. Dar in afara orelor de varf, intervalele…

- Transportul rutier regulat de pasageri va fi sistat in ziua de marti, 23 februarie. Despre aceasta anunta reprezentantii Asociatiei Patronale a Operatorilor de Transport Auto, care precizeaza ca masura este luata in semn de protest fata de restrictiile instituite de Comisia Nationala Extraordinara de…

- Incepand de luni, piața de energie electrica din Romania a trecut de la intervalul de decontare de o ora la intervalul de decontare de 15 minute, conform regulamentelor europene transpuse in legislația romaneasca, anunța Transelectrica. Implementarea acestui interval de decontare pe piața…

- Caz incredibil in București. Unui barbat i s-a facut rau, vineri, in jurul orei 14:00, la stația de metrou Unirea 1. Acesta a zacut pe jos, fara ca vreo persoana sa-i acorde primul ajutor, informeaza Digi24.Dupa cateva minute in care barbatul a agonizat pe peron, o femei s-a apropiat de el și l-a intrebat…

- In aceasta dimineața un microbuz in care se aflau opt pasageri a deraiat in afara carosabilului. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Olt, in comuna Movileni, un microbuz cu opt pasageri a derapat in afara carosabilului. A fost repus pe carosabil cu ajutorul unui buldoexcavator…

- Metrorex anunța ca vrea sa modernizeze și sa extinda mai multe linii de metrou, iar de anul viitor va fi implementat și sistemul nou de taxare. In plus, calatorii ar putea circula in noi garnituri de tren.