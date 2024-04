Stiri pe aceeasi tema

- Daca nu știi ce sa mai gatești in Postul Mare, iata cateva idei geniale de preparate pe baza de naut. Este un aliment accesibil, gustos și foarte sanatos, potrivit pentru aceasta perioada. Cinci rețete pe care le vei pregati mereu dupa ce le incerci o data. Cele mai tare rețete cu naut Nautul este unul…

- Studiile arata ca romanii citesc mai puțin de 5 minute pe zi, iar 35% dintre cetațeni recunosc ca nu au citit niciodata vreo carte, scrie protv.ro. The post STUDIU DESPRE CITIT Romanii citesc mai puțin de 5 minute pe zi, iar 35% dintre cetațeni nu au citit vreodata o carte first appeared on Informatia…

- A doua acțiune organizata de polițiștii suceveni pentru depistarea vitezomanilor care circula in zona Grup Școlar a adus din nou amenzi pentru cei care au calcat prea tare pedala de accelerație. Duminica dimineața, in numai doua ore, in cadrul acțiunii "Blitz", au fost prinși 16 șoferi ...

- O balena ucigașa solitara, sau orca, a fost filmata in timp ce vana și ucide un mare rechin alb intr-un atac "uimitor". Oamenii de știința au declarat ca a fost un atac "fara precedent" și a aratat abilitațile excepționale de pradator ale orcilor, scrie BBC. Doua orci, in special in largul coastei…

- Theo Rose, in varsta de 26 de ani, este foarte activa pe conturile de socializare și iși tine fanii la curent cu toate schimbarile din viața ei. De data asta, artista le-a povestit admiratorilor ei, despre intervenția pe care a suferit-o la nivelul feței.„Așa, alunița mea, capușa. Inainte de a pleca…

- Din cele 370.000 de joburi postate anul trecut pe eJobs.ro, 72.000 au fost part-time. Pentru anul acesta, insa, angajatorii au in plan preponderent angajari full-time, in condițiile in care doar 8,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj eJobs.ro spun ca vor crește numarul de joburi cu jumatate…

- De la 1 ianuarie 2024 a crescut TVA la o serie de produse și servicii. Astfel, crește TVA și in cazul produselor produselor eco, tradiționale și montane. Problema este ca fiind totuși vorba despre alimente, experții fiscali considerau ca TVA va crește de la 5% la 9%. Ei bine, se pare ca nu e așa, ci…

- Codul Muncii 2024 vine cu schimbari importante pentru angajații romani privind pauzele acordate la locul de munca. Nu va mai fi nevoie sa muncești neaparat opt ore pentru a primi pauza. In general, angajații au dreptul la pauza de relaxare sau de masa cel puțin o data in timpul programului. In majoritatea…