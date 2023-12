Metodologia de combatere și prevenire a hărțuirii – sunteți pregătiți să implementați și utilizați acest nou instrument organizatoric? Pana la apariția Hotararii de Guvern nr. 970/2023, care aproba Metodologia privind prevenirea și combaterea harțuirii pe criteriul de sex și a harțuirii morale la locul de munca ("Metodologia"), angajatorii din din Romania nu aveau la indemana un instrument legislativ la care sa se raporteze pentru punerea in aplicare a masurilor de combatere și prevenire a harțuirii la locul de munca. In contextul acestei evoluții legislative semnificative, care reflecta intenții mai ample ale factorilor de decizie europeni și/sau naționali de facilitare a unor medii de lucru sigure și incluzive, Metodologia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile de munca temporara cer modificarea Hotararii de Guvern nr. 1256/21.12.2011, o lege veche din 2011. Jucatorii din industrie spun ca piața muncii a evoluat foarte mult in ultimii ani, iar legea nu este in concordanța cu realitațile actuale. ,,Propunem amendamente care sa recunoasca și sa faciliteze…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege prin care va fi ratificata Convenția Organizației Internaționale a Muncii (OIM) pentru eliminarea violenței și harțuirii in lumea muncii. „Dupa trei ani de demersuri ale societații civile, convenția care protejeaza angajații ajunge in Parlament. Este un act cu o…

- Pachetul legislativ care va reforma din temelii sistemul de asistenta sociala din Romania a ajuns in Parlament, dupa ce a fost aprobat de Guvern, a anuntat ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura-Oprescu, intr-o postare publicata, sambata, pe pagina oficiala de Facebook a institutiei.…

- Sunt anunțate schimbari la sistemul de pensii din Romania. Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a vorbit despre Ordonanța de Guvern, care a fost adoptata și publicata in Monitorul Oficial. Sunt schimbari și in ceea ce privește cumpararea vechimii in munca. Sistemul de…