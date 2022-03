Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, zilnic, 20 de polițiști din cadrul IPJ Suceava – Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Biroul Siguranța Școlara, structurile de judiciar, ordine publica și poliție rutiera, in colaboare cu specialiștii Agenției Naționale Impotriva Traficului de Persoane – Centrul…

- Politia Suceava a inceput cautarile unui barbat din satul Pojorata, Gavril Bedrule, in varsta de 62 de ani, care in data de 12 februarie 2022, a plecat de la domiciliu fara a mai reveni pana in prezent. Barbatul are urmatoarele semnalmente: constituție robusta, inalțime 1,70 m., greutate 85 kg., par…

- Un bucureștean venit in vacanța la Suceava a plecat acasa cu un dosar penal. A lovit cu mașina o copila de 10 ani la Capu Codrului. Minora s-a angajat in traversarea parții carosabile prin loc nepermis și fara sa se asigure. Fata a fost transportat la Spitalul Orasenesc Gura Humorului. Conducatorul…

- Daca vrei sa-ți creezi un terariu, dar locuiești intr-un apartamant, deci nu ai o curte sau o gradina in care sa plantezi, ai ajuns la locul potrivit. Aici vom vorbi despre cum putem crea o padure in miniatura și despre cum sa o intreținem. Crearea și intreținerea unui terariu acasa nu este doar ușoara,…

- Pana in data de 7 ianuarie 2022, la nivel național, se deruleaza activitați in cadrul Campaniei „SARBATORILE SE PETREC IN FAMILIE. TU ȘTII UNDE ESTE COPILUL TAU?”. Oficialii Poliției Romane precizeaza ca prin aceasta campanie se urmarește conștientizarea minorilor asupra riscurilor la care se expun…

- Mai puțin de jumatate dintre copiii ramași singuri in țara (41%) se vor bucura de sarbatori petrecute impreuna cu parinții plecați la munca in strainatate, care vor veni acasa de Craciun. Deși procentul copiilor in cazul carora exista o perspectiva a mutarii in strainatate, alaturi de parinți, este…

- Clubul Universitar din Suceava a reușit sa-l aduca acasa in aceste zile pe Claudiu Lazurca, golgheterul eșalonului secund al handbalului romanesc. Sportivul crescut la LPS Suceava a fost cel mai bun junior din Romania doi ani la rand și a evoluat in ultima perioada la Magnum Botoșani. ”Am reușit ca…

- In scopul prevenirii unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Bucovina” al judetului Suceava reaminteste cetatenilor obligativitatea respectarii urmatoarelor norme de aparare impotriva incendiilor: ⛔ se interzice folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora…