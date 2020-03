Metoda “SMEN” face victime si la Seini. Cum au procedat teparii Dupa cazul mediatizat saptamana trecuta din Baia Mare, un nou caz de inselaciune a fost inregistrat de politisti la Seini. Astfel, luni, 2 martie, o femeie din oras a sesizat politia ca la data de 29 februarie, doi barbati, necunoscuti, au intrat in magazinul pe care-l administreaza si l-au rugat pe casier sa le schimbe suma de 1.000 lei, din 5 bancnote de 200 lei in bancnote cu valoare mai mica, de mai multe ori. La un moment dat acestia i-au cerut bancnotele date initial si au plecat. La finalul programului cand a facut casa, casierul a constat faptul ca ii lipseste suma de 750 lei. Politistii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

