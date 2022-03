Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa anunta ca a cucerit joi orasul ucrainean Izium, potrivit Ministerului rus al Apararii, citat de agentia rusa publica de presa RIA Novosti, relateaza CNN. Ucraina dezminte acest anunt. O consiliera a comandantului-sef al fortelor armate ucrainene Valerii Zalujinii, Liudmila Dolhonovska, declara…

- Armata Ucrainei susține ca in 28 de zile de razboi ar fi reușit sa produca pagube considerabile forțelor rusești. Astfel, peste 15.600 de soldați ruși ar fi murit in razboiul lui Putin. Potrivit acesteia, militarii ucraineni și forțele civile ar fi reușit sa distruga, din 24 februarie, de cand Vladimir…

- Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi…

- Centrul pentru Combaterea Dezinformarii din cadrul CNCD din Ucraina avertizeaza cu privire la posibilitatea ca grupurile de sabotaj sa intre in Ucraina cu legitimații false de presa. Pretinzand ca ar fi jurnaliști ai agenției video Ruptly. „De data aceasta, ocupanții au gasit o „portița” din partea…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat luni ca va propune demiterea ministrului Apararii, Stefan Ianev, dupa reticența lui Ianev de a descrie invazia rusa a Ucrainei ca fiind „un razboi”, potrivit Reuters. Petkov a spus ca guvernul de coaliție de centru va avea o intalnire luni pentru a decide cu…

- Atacurile care au fost declanșate de joi dimineața, de la ora 05.00, in Ucraina, sunt parte a unei faze inițiale de invazie, a indicat un oficial american al Apararii cu scurt timp inainte de un anunț al Casei Albe pe tema situației din Ucraina.

- Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri o inregistrare video care, potrivit acesteia, arata o coloana de tancuri si vehicule militare parasind Crimeea anexata pe un pod de cale ferata dupa exercitii, transmite Reuters, Alte efective militare se vor intoarce la bazele lor permanente, a adaugat…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, se intoarce dintr-o vacanta in strainatate pentru a aborda ceea ce el a numit "agravarea" crizei din Ucraina si a avertizat ca Rusia ar putea invada aceasta tara in cateva zile, informeaza Reuters duminica, anunța Agerpres. Wallace planuise sa petreaca…