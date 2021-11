Metodă pentru „spălarea” ficatului, rinichilor şi a vezicii biliare. Instrucţiuni și recomandări Cel mai bun lucru pe care il puteți face pentru a va imbunatați remarcabil starea de sanatate este aplicarea unei proceduri de „spalare” a ficatului și vezicii biliare. In acest articol va prezentam metoda propusa de Dr. Robert Morse – foarte eficienta, pe care o aplica cu succes in clinica sa, dar este foarte simpla și ușor de facut acasa de fiecare dintre noi. Ingrediente: 225 grame ulei de masline obținut prin presare presat la rece. Suc de mere proaspat (enzimele reduc greata). 170-250 ml suc de grapefruit cu miez rosu (daca este posibil), din fructe proaspat stoarse sau zeama a doua lamai.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

