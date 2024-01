Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, o ramașița a furtunii Isha, care a facut prapad in Europa, va atinge și nordul Romaniei, cu ninsori și temperaturi extrem de scazute.Potrivit meteorologilor, vremea rea care afecteaza o parte din țara este influențata de „coada” furtunii Isha, care a lovit cu putere vestul Europei.Cod galben…

- Romania se afla sub avertizare de ger si ninsori in acest weekend, iar vremea va continua sa fie rece si in urmatoarele zile, insa de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, cand maximele vor ajunge pana la 9 grade Celsius, a declarat pentru Libertatea meteorologul de serviciu al Administrației…

- "In urmatoarele 2 nopți, in zonele depresionare ale Transilvaniei și nordul Moldovei, temperaturile nocturne vor ajunge la minus 10, minus 14 grade Celsius, in timp ce in zonele joase de relief din sud minimele vor fi in jur de minus 6. Fața de ziua de vineri, maximele vor inregistra o ușoara creștere,…

- Se anunța doua nopți cu ger in Romania. Meteorologii au emis o informare meteo care a intrat azi, 9 ianuarie, in vigoare și care este valabila pana in 11 ianuarie, ora 10.00. Potrivit ANM, vremea va fi rece in toata țara, geroasa in noaptea de marți spre miercuri indeosebi in nord, centru și est (minime…

- Un val de aer rece va lovi saptamana viitoare Romania. Sunt așteptate valori de –10 grade Celsius pana la –20 de grade Celsius. Temperaturile cele mai scazute sunt prognozate pentru zilele de marți și miercuri. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat ca saptamana…

- Un val de aer polar va ajunge in Romania, aducand cu el temperaturi scazute, lapovița și ninsoare, spune directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. Potrivit acesteia, vremea se va raci semnificativ incepand de luni, 8 ianuarie, astfel ca, in nordul Moldovei,…

- Aerul polar ajunge in Romania, iar incepand de luni, 8 ianuarie, racirea va fi una semnificativa. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Digi24 ca masa de aer polara va aduce frig, lapovița și ninsoare. In prima parte a saptamanii, minimele pe…

- Cum va fi vremea in weekend. Un ciclon puternic va afecta țara noastra pana duminica. Ploi in nordul și nord-estul țarii. In Oltenia ploua. Avertizare meteo pentru ploi in nordul și nord-estul țarii, intensificari ale vantului in mai multe regiuni și ninsori in Carpații Orientali, incepand de sambata…