Meteorologii au dat alarma - Cod ROȘU de vânt. 14 județe vizate Meteorologii au emis o avertizare cod roșu de vant puternic la munte, in Carpații Meridionali și de Curbura, in vigoare de luni ora 2.00 pana la ora 18.00. Se anunța rafale intre 140 - 180 km/h. Alerta cod roșu vizeaza zona montana din 14 județe. ANM a actualizat, duminica, avertizarile emise anterior și anunța duminica pana la ora 18.00 cod galben de vant puternic la munte, cu rafale de 80 - 90 km/h, dar și ninsoare viscolita in nordul Carpaților Orientali. Apoi intra in vigoare un alt cod galben, pana luni la ora 18.00, care anunța vant in cea mai mare parte a țarii cu viteze… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora mai este in vigoare o atenționare cod galben de viscol și ninsori in 14 județe, fiind vizata zona de munte. Totodata, o informare meteo anunța vant puternic pana sambata noaptea. Doua atenționari nowcasting cod portocaliu și galben anunța ninsoare viscolita in 4 județe.Citește…

- Meteorologii anunta ca, vineri, pana la ora 23.00, este cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura. Vantul va sufla cu 70 de kilometri la ora si va reduce semnificativ vizibilitatea. Pana la finalul saptamanii, vremea va fi rece, local geroasa…

- ANM a emis o avertizare Cod galben de vant puternic, pentru județul Alba și alte 26 de judete, de vineri dimineata pana sambata. La munte, vantul va sulfa cu 80 – 100 de kilometri la ora, iar in zonele joase cu 50 – 55 de kilometri la ora. Meteorologii au emis, o avertizare cod galben […] Citește COD…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod galben de intensificari ale vantului, indeosebi in zona montana inalta, valabila de vineri dimineata, de la ora 8.00, pana sambata la aceeasi ora. La munte, vantul va sulfa cu 80 – 100 de kilometri la ora, iar in zonele joase cu 50 – 55 de kilometric la ora.

- Meteorologii au emis o atenționare de tip cod galben, valabila in special pentru sudul județului Brașov. Este in vigoare pana la ora 18.00. Pana atunci vom avea parte de intensificari ale vantului in Carpații Meridionali și de Curbura, cu viteze la rafala de peste 90…120 km/h. Intensificari ale vantului…

- Meteorologii anunta ploi si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii pana joi seara si au emis un cod galben de ninsori si viscol in Carpatii Meridionali si Occidentali.

- Meteorologii au emis noi avertizari cod galben de vant puternic in zona de munte din trei județe, anunțand rafale de 100 km/h.Potrivit meteorologilor, pana la 13:00 in zona de munte a județelor Arges, Prahova și Dambovita se așteapta intensificari ale vantului cu rafale de 80 - 100 km/h și…

- Meteorologii anunța ninsori semnificative si un strat consistent de zapada in zona montana, de joi pana sambata dimineața. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de viscol pentru zona montana inalta din 12 judete si depunere de strat consistent de zapada, valabila de…