- Potrivit meteorologilor, pana sambata, valul de caldura va persista in cea mai mare parte a tarii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.

- Avertizare meteorologica valabila pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Caraș-Severin, dar și pentru sudul, estul și o parte din centrul țarii. Meteorologii anunța un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula. Valul de caldura, spun cei de la CNAIR, poate aduce restricționarea…

- Un nou cod galben de canicula și disconfort termic a fost anunțat, dupa ce meteorologii au emis un cod portocaliu de instabilitate atmoisferica ce se va manifesta prin vijelii, ploi torențiale și grindina.

Meteorologii au prelungit codul galben de disconfort termic ridicat și canicula valabil și pentru zona noastra. Potrivit ANM, acesta este in vigoare in zilele de 14 și 15 iulie.

- Meteorologii anunta cod galben de canicula in cea mai mare parte a tarii, miercuri si joi, iar pentru judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin, a fost emisa avertizare cod portocaliu de canicula, valabia in cursul zilei de miercuri.

- Meterolorii anunta, marti, un val de caldura in intreaga tara, pana miercuri seara, iar in 30 de judete va fi cod galben sau cod portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade. ”Valul de caldura se va intensifica si se va extinde in cea mai mare parte a tarii. Disconfortul termic va fi ridicat,…

- Meteorologii au emis doua noi mesaje de vreme severa. Dupa o zi cu instabilitate atmosferica, Romania va fi din nou lovita de un val de caldura, de miercuri pana duminica. Astazi, pana la ora 21.00, local in estul, sud-estul și parțial in centrul țarii vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica…