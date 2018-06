Specialistii de la U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) au calculat o probabilitate de 70% ca numarul furtunilor din Atlantic sa fie cuprins in acest an intre 10 si 16. Dintre aceste furtuni, intre cinci si noua ar putea sa devina uragane, iar numarul uraganelor majore va fi cuprins in intervalul 1-4.



In medie, sezonul uraganelor din Atlantic produce in fiecare an 12 furtuni, dintre care sase devin uragane, inclusiv 3 uragane majore.



Potrivit meteorologilor, rezultatul prognozei din 2018 are la baza doi factori principali: o manifestare slaba a fenomenului…