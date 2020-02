Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Atenționare meteo: COD GALBEN de vant puternic și zapada spulberata in zona montana inalta, in ALBA și alte județe Atenționare meteo: COD GALBEN de vant puternic și zapada spulberata in zona montana inalta, in ALBA și alte județe Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie…

- Iarna lui 2020 va fi una deficitara, fara prea multe precipitații și cum temperaturi mult prea mari, ceea ce va favoriza seceta, este prognoza facuta de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Ninsorile iși vor face simțita prezența destul de puțin. Inca din primele zile din anul…

- Meteorologii au semnale ca vom avea o iarna prelungita, care va face ca primavara sa inceapa mai tarziu decat de obicei, potrivit Digi24. Acest lucru este cauzat de schimbarile climatice globale, context in care vom trebui sa ne obișnuim cu schimbarile bruște de vreme. Elena Mateescu, directorul Administrației…

- Prima luna de iarna pare sa nu aduca fenomene severe, dar putem discuta despre scenariul ca iarna aceasta sa fie cea mai grea din ultimii 30 de ani sau din ultimii 100 de ani, a declarat, marti, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Iarna care bate la usa se anunta bogata in zapada si nu sunt excluse episoadele de vreme severa, precum ger, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

