- Meteorologii nu au vești prea bune. Se pare ca luna octombrie va fi o luna a extremelor. In urmatoarea perioada sunt așteptate temperaturi de vara dar și raciri bruște. In plus, ploile intarzie sa-și faca apariția, lucru care va duce la intensificarea secetei. Temperaturile din termometre scad Toamna…

- Vremea se schimba radical in Romania, in weekend, intr-o anuimta parte de țara. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie anunța ca in aceste zone toamna iși intra in drepturi. ANM anunța unde vine toamna cu ploi puternice. Prognoza ANM weekend 30 septembrie-1 octombrie Meteorologii Administrației…

- Incepand de duminica intervine o racire accentuata a vremii, astfel ca acum ne mai bucuram de ultimele zile de vara „in prelungiri”. Pana acum a fost o vreme deosebit de frumoasa și calda, total atipica pentru inceputul de toamna, cel puțin sub aspect termic. Temperaturile au fost cu mult peste normalul…

- A fost emisa o noua alerta ANM. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au anunțat o avertizare de tip cod galben de vijelii in Romania. Vremea se schimba radical in urmatoarele ore. Care sunt zonele vizate. ANM a emis cod galben de vijelii in Romania Dupa episodul de caldura cu care…

- Inceput de toamna mai cald decat in mod obișnuit anunța meteorologii, cu cele mai ridicate valori in Campia Romana. De luni insa vremea se schimba radical. Temperaturile vor scadea accentuat, iar furtunile violente vor matura tot mai multe regiuni.

- Temperaturile caniculare din ultimele zile vor deveni istorie, incepand cu finalul lunii august și inceputul lunii septembrie. Un ciclon polar lovește Romania și va conduce la o scadere brusca a temperaturilor, iar in majoritatea zonelor țarii vom avea parte de furtuni extrem de puternice.La inceputul…

- In ciuda faptului ca vara e pe sfarșite, nu scapam de caldura. Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au extins doua avertizari de canicula și pentru ziua de marți, 22 august. Temperaturile vor fi ridicate in București și in cea mai mare parte a țarii. Harta meteo Cod galben…

- Valorile termice vor fi mai coborate decat cele normale in urmatoarele doua saptamani in regiunile vestice si centrale, dupa care vor fi usor mai ridicate si apropiate de normal in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii doar pe parcursul saptamanii…