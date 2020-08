Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunța vreme calduroasa pentru București, pentru zilele de marți și miercuri. Spre finalul intervalului de prognoza, vremea va deveni instabila. Prognoza speciala a fost emisa pentru perioada marți ora 10:00 - miercuri ora 21:00. Vremea va fi calduroasa, dar spre finalul intervalului va deveni…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa dupa-amiaza in sudul, estul si in centrul tarii. In jumatatea de vest a Romaniei, precum si in zonele montane si submontane va ploua mai ales spre seara si noaptea.Marți, 18 august 2020, vremea se va menține in general instabila in zonele montane și in…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa in urmatoarele trei zile in Bucuresti, iar valorile termice maxime vor ajunge frecvent la 33 de grade Celsius, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie, potrivit Agerpres.Administratia Nationala de Meteorologie precizeaza ca vineri si sambata…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii, insa dupa amiaza vor fi averse in mai multe regiuni din tara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 24 si 34 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa intre 10 si 20 de grade Celsius.Joi, 13 august 2020, vremea va…

- BANAT In intervalul 10 -14 august vremea va fi calduroasa, iar media temperaturilor maxime va fi de 31-32 de grade. In data de 15 august va debuta un proces de racire, astfel incat, intre 16 și 23 august, media regionala a maximelor diurne va fi de 28-29 de grade, fara variații semnificative. Pe…

- Meteorologii anunta ca vremea se va menține calduroasa in majoritatea regiunilor, izolat caniculara in cele sudice la orele amiezii. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 27 și 34 de grade.Luni, 10 august 2020, cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate din a doua parte a…

- Ziarul Unirea Cum va fi vremea pana in 7 septembrie 2020. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Meteorologii ANM estimeaza pentru urmatoarele patru saptamani valori termice peste mediile perioadei in prima saptamana de prognoza și ultima. Precipitatii se anunta excedentare in saptamana 17…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi instabila in vestul, sud-vestul, nordul și, parțial, centrul țarii, unse se vor semnala ploi torentiale. Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 grade Celsius si 33-34 de grade Celsius.Sambata, 18 iulie 2020, vremea va fi instabila in mare parte din tara. Astfel,…