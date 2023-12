Meteo Constanta: Vreme deosebit de calda la malul marii. La ce sa ne asteptam in zilele urmatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 07.12.2023 ora 08:00 08.12.2023 ora 08:00 aduce o vreme ce se va mentine inchisa si se va raci, devenind normala termic pentru aceasta data. Cerul va fi noros si pe arii relativ extinse vor fi precipitatii slabe mixte ploaie pe coasta, lapovita si ninsoare in…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 27.10.2023 ora 09:00 28.10.2023 ora 09:00 arata ca vremea va fi in continuare deosebit de calda, cu temperaturi maxime ce se vor incadra intre 22 si 29 de grade, iar cele minime intre 16 si 18 grade.In Dobrogea, cerul va fi temporar noros si sunt conditii de…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 22.10.2023 ora 09:00 23.10.2023 ora 09:00, arata ca vremea va fi deosebit de calda. Temperaturile maxime, in scadere usoara fata de ziua precedenta, vor fi cuprinse intre 24 si 32 de grade, iar cele minime intre 13 si 17 grade. Cerul va fi temporar noros, iar…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 18.10.2023 ora 09:00 19.10.2023 ora 09:00, arata ca vremea va fi normala termic.In Dobrogea, cerul va fi variabil cu unele innorari dimineata, cand vor fi conditii de ploie slaba. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor situa intre 16 si…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 12.10.2023 ora 09:00 13.10.2023 ora 09:00 arata ca vremea va fi predominant frumoasa si va continua sa se incalzeasca.In Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat cu intensificari trecatoare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 07.10.2023 ora 09:00 08.10.2023 ora 09:00, arata ca vremea se mentine in general frumoasa si calda pentru aceasta data.In Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- In intervalul 05.10.2023 ora 09:00 06.10.2023 ora 09:00, vremea se va mentine mult mai calda pentru acesta data in Dobrogea. Cerul va fi variabil, temporar mai noros ziua cand izolat vor fi ploi slabe mai ales in nordul zonei.La malul marii, vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime se vor…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 28.09.2023 ora 09:00 29.09.2023 ora 09:00 arata ca vremea in Dobrogea va fi schimatoare ca aspect. Cerul va fi temporar noros, dar conditiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va mai avea intensificari temporare ziua rafale in general de 40 50 km h , apoi va mai…