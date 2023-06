Meteo, azi și mâine! Regiuni cu averse, grindină și vijelii! Meteo, azi și maine: regiuni cu averse, grindina și vijelii! Sambata capricioasa pentru multe zone din țara, cu maxime ce pornesc de la 19 grade in vestul țarii și 30 de grade in sud, inclusiv pe litoral. Baragan/ Dobrogea/Litoral. Vreme buna, soare, și destul de cald la orele amiezii. Temperaturile ajung la 29/30 de grade C insa, pe seara, nu este exclus sa cada o ploaie scurta. Apa marii inregistreaza o temperatura ideala pentru scaldat, 22 grade. In Moldova sudica atmosfera va fi insorita pana spre seara, cand se vor inregistra rafale de vant și ploi de scurta durata. Maine va fi cald și frumos.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

