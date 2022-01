Meteo, 5 ianuarie. Vreme frumoasă, cu temperaturi primăvăratice în Capitală Vremea va fi deosebit de calda pentru prima parte a lunii ianuarie. Temperaturile maxime se vor incadra, miercuri, intre 8 și 17 grade. In nord-vestul și vestul țarii cerul va avea innorari și local se vor semnala precipitații sub forma de ploaie, indeosebi spre seara și noaptea, conform romaniatv.net, iar la munte, la altitudini mari, […] The post Meteo, 5 ianuarie. Vreme frumoasa, cu temperaturi primavaratice in Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

